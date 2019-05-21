Власти Крыма намерены привлечь инвесторов для работы с санаториями льготными кредитами

АЛУШТА /Республика Крым/, 21 мая. /ТАСС/. Инвесторы будут заинтересованы в работе с крымскими санаториями на условиях государственно-частного партнерства, если удастся создать для них более выгодные меры поддержки - например, ввести льготное кредитование под 3,5%, возможность которого сейчас обсуждается, считает председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

"Нужно и федеральное финансирование, и программы для бизнеса, в том числе - с пониженной процентной ставкой. Все вложения в санаторно-курортный комплекс - это тяжелые деньги, длинные деньги - и инвесторы достаточно тяжело идут в этом направлении. Поэтому такие мысли, как мы знаем, есть и на федеральном уровне. Сейчас озвучиваются ставки порядка 3,5% для этих кредитных денег - а это мировые цифры, и они могут сработать", - сказал Черняк во вторник журналистам в кулуарах всероссийского форума "Здравница - 2019", открывшегося в Алуште.

Он уточнил, что одной из тем обсуждения на форуме стало участие Крыма в государственных программах, например, по реабилитации людей, которым понадобилась высокотехнологичная медицинская помощь, и работа в рамках ОМС. Черняк пояснил, что сейчас Крым "отчасти принимает участие" в этих программах и желает его расширить.

Замглавы Крыма Лариса Опанасюк отметила, что многие санатории строились давно и сейчас требуют капитального ремонта, а для этого нужны средства, в том числе господдержки. Министр здравоохранения региона Александр Голенко добавил, что власти Крыма очень рассчитывают на проекты ГЧП. "Мы имеем многолетние качественные медицинские наработки, методики, но мы отстаем в развитии бытовом. Кроме лечебной базы мы должны создать условия для отдыха наших гостей и жителей Крыма", - пояснил он.

Президент Национальной курортной ассоциации, академик РАН Александр Разумов уверен, что формат ГЧП в Крыму может оказаться успешен, однако для этого нужно учесть ряд факторов. "[Курортная инфраструктура в Крыму во многом] создается через федеральную целевую программу [развития Крыма и Севастополя]. Форма управления может существовать. Но необходимо, чтобы была сформирована соответствующая финансовая модель, которая учитывала бы особенности региона, экономические в том числе", - уточнил он.

Как сообщили журналистам в Министерстве курортов и туризма Республики Крым, форум "Здравница - 2019", который проходит в Алуште 21-23 мая, собрал 3 тыс. участников из разных регионов РФ - представителей туриндустрии, специалистов и руководителей оздоровительных учреждений, ученых, ведущих работу в области курортологии.