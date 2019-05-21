Медведев сравнил масштабы госпрограммы развития села с нацпроектами

ВОРОНЕЖ, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сравнил масштабы готовящейся госпрограммы развития села с нацпроектами. Об этом он заявил на заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий.

"По масштабам запланированной работы она [новая госпрограмма] в чем-то сопоставима с национальными проектами", - подчеркнул глава кабмина.

По его словам, именно жителям села предстоит обеспечить достижение амбициозной цели по увеличению экспорта продукции АПК до $45 млрд к 2024 году. Медведев подчеркнул, что для этого необходимо обеспечить комфортную и качественную жизнь селянам. Одним из ключевых аспектов в этом направлении глава кабмина назвал модернизацию инфраструктуры. Он отметил, что сейчас менее 40% сельских населенных пунктов имеют централизованное водоснабжение, а газифицированы - лишь около 60%. По словам Медведева, часть предложений в этой сфере он уже услышал на прошедшем ранее в Воронеже форуме сельских депутатов, организованном партией "Единая Россия". Премьер поручил интегрировать их в госпрограмму.

Другим важным аспектом он назвал решение жилищных проблем селян. В частности, он упомянул о механизме льготной ипотеки на строительство и покупку домов. "Ее должны использовать тысячи семей", - обратил внимание Медведев. По его словам, жители села должны иметь возможность также получать доступные потребительские кредит на обустройство своих домов.

Премьер напомнил о задаче создания новых квалифицированных рабочих мест на селе. По его словам, предприниматели, открывающие новые предприятия в сельской местности, смогут получить кредиты по льготной ставке. Кроме того, они смогут рассчитывать на компенсацию расходов на переобучение сотрудников, причем размер компенсации может достигать и 100% от понесенных затрат. Медведев добавил, что на селе также необходимо реализовать и другие мероприятия, в том числе обустроить тротуары, остановки и другую инфраструктуру, а также создать современную систему сбора мусора.

По словам главы кабмина, при реализации госпрограммы будет применяться проектный подход. Медведев подчеркнул, что около половины объема финансирования госпрограммы должно поступить из внебюджетных источников. Он также поручил синхронизировать все запланированные в этом документе мероприятия с национальными проектами и Стратегией пространственного развития России.