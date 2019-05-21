Второй участок кольцевой линии метро Петербурга обойдется более чем в 85 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Стоимость строительства второго участка кольцевой линии Петербургского метрополитена от станции "Лесная-2" до станции "Ладожская-2" составит около 85,4 млрд рублей. Приступить к строительству объекта планируется в 2027 году и завершить к 2034 году, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

"Приблизительная стоимость - 85,4 млрд рублей. Окончательная стоимость строительства участка будет понятна после проведения предпроектных работ", - рассказал агентству представитель комитета.

Конкурс на выполнение предпроектной документации участка кольцевой линии от станции "Лесная-2" до станции "Ладожская-2" власти Санкт-Петербурга планируют объявить до конца июня 2019 года. Предпроектные работы позволят получить расчетные данные по пассажиропотоку, размещению трассы тоннелей, станций, наклонных ходов и вестибюлей, уточнили ТАСС в профильном комитете.

По данным отраслевой схемы развития петербургского метрополитена, второй участок кольцевой линии планировалось построить после 2030 года. Отрезок включает станции "Лесная-2", "Арсенальная", "Площадь Калинина", "Полюстровский проспект - 2", "Большеохтинская-2" и "Ладожская-2". В январе 2019 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по результатам экспертизы обоснования инвестиций на строительство первого участка кольцевой линии от станции "Большой проспект - 2" до "Лесная-2", который планируется построить к 2028-2030 годам.

Предполагается, что общая длина кольцевой линии составит около 40 км. Она будет включать 20 станций, из них 14 - пересадочные.