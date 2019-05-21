Ericsson открыла в Москве центр инноваций в сфере 5G

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Шведская компания Ericsson открыла в Москве Центр 5G-инноваций, который будет заниматься разработкой решений в сфере развития сетей пятого поколения. К 2021 году в проект будет инвестирован 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Компания Ericsson открыла Центр 5G-инноваций в Москве, он объединяет тестовую лабораторию, Ericsson Academy и демо-студию с новейшим оборудованием и решениями компании в сфере 5G и IoT (Internet of Things, "интернета вещей" - прим. ТАСС). В проект будет инвестирован в общей сложности 1 млрд рублей", - сообщили в Ericsson.

Как уточнили в компании, в 2019 году в лаборатории будут проводиться тесты и адаптация под российские требования решений в сфере 5G. Среди основных направлений деятельности центра - тестирование сценариев использования 5G на рабочей сети и обеспечение сертификации новейших мировых технологий в сфере 5G-оборудования и программного обеспечения для российского рынка, тестирование пользовательских 5G-устройств в сети совместно с операторами и производителями. Кроме того, центр займется пилотированием перспективных технологий для российских операторов, таких как фиксированно-беспроводной доступ, совместное использование частотного ресурса между технологиями, частные сети LTE и 5G, дистанционное управление беспилотным транспортом, пояснили в компании.

"Cети 5G станут драйвером реализации национальной программы "Цифровая экономика" <...> Новый Центр 5G-инноваций Ericsson в Москве объединяет проверенные мировыми лидерами технологии и локальную экспертизу и будет способствовать успешному развертыванию 5G в России", - заявил президент Ericsson в России Себастиан Толстой, которого цитирует пресс-служба компании.

В Ericsson добавили, что частью Центра 5G-инноваций является Ericsson Academy, на базе которой проводятся тренинги для более чем 1000 специалистов российских операторов и студентов ежегодно. "Во время тренингов сотрудники сотовых операторов проходят обучение на оборудовании, которое установлено или планируется к инсталляции в российских сетях мобильной связи", - пояснили в компании.