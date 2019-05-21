ЦБ не видит рисков для финстабильности экономики России из-за ситуации с "Дружбой"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. ЦБ РФ не видит рисков для финстабильности экономики РФ в связи с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба", сообщила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

"Я не вижу, чтобы здесь были существенные риски именно для финансовой стабильности. Могут быть какие-то риски недополучения бюджетных средств экономикой, транзитный эффект на экономический рост. Но в любом случае это временная история. Думаю, что труба очистится каким-то образом, и мы опять начнем нормально экспортировать нефть", - сказала она, отметив, что "не стоит драматизировать ситуацию с точки зрения финстабильности".

Ситуация с нефтью

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину. В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили транзит и переработку российской нефти.

Источник загрязнения был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным. По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Россия и Белоруссия создали рабочую группу, которая должна разработать план мероприятий по восстановлению поставок нефти по "Дружбе", а также оценить убытки из-за поставок некачественной нефти.