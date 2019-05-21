Товарооборот Башкирии и Белоруссии в 2018 году составил почти $700 млн

УФА, 21 мая. /ТАСС/. Товарооборот между Башкирией и Белоруссией по итогам 2018 года достиг почти $700 млн. Доля страны в общем торговом объеме республики составила 13%, сообщил во вторник и.о. вице-премьера региона Илшат Тажитдинов на совместном заседании рабочей группы по сотрудничеству двух республик.

"По итогам 2018 года Республика Беларусь занимает второе место во внешнеторговом обороте Башкирии с долей 13%. Общий объем нашего товарооборота по итогам 2018 года составил $690 млн", - сказал он.

По данным Минэкономразвития Башкирии, по итогам 2017 года товарооборот между республиками превысил $520 млн. Российский регион поставляет в Беларусь углеводороды, продукцию химической промышленности и металлические изделия, и закупает у торгового партнера машиностроительную продукцию, изделия из древесины и текстиля. В республике работает 21 предприятие с участием белорусского капитала, отметил Тажитдинов.

Белоруссия - один из 118 торговых партнеров республики. Первое место по обороту с российским регионом занимает Латвия, добавил председатель Госкомитета Башкирии Руслан Мирсаяпов. "Экспорт нашей продукции в Беларусь гораздо выше, чем импорт. Сейчас республика заинтересована в дальнейшей локализации производства белорусской техники, это задача №1", - сказал он.