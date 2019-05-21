Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из России, Белоруссии и Молдавии

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины одобрила решение о применении антидемпинговых мер относительно импорта на территорию страны цементных клинкеров и портландцементов из РФ, Белоруссии и Молдавии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

"МКМТ приняла решение о применении антидемпинговой пошлины в размере 114,95% с товара происхождением из Российской Федерации; 57,03% - с товара происхождением из Белоруссии; 94,46% - с товара происхождением из Молдавии. Пошлина будет взиматься в течение пяти лет", - говорится в сообщении.

Министерство экономического развития и торговли Украины 15 мая сообщило, что Киев ввел новые экономические санкции против России, предусмотрев в них запрет поставок определенных групп товаров и введение специальных пошлин. В кабмине рассчитывают, что во втором полугодии дополнительные поступления в государственный бюджет от спецпошлин составят не менее 3,7 млрд гривен ($141,2 млн).