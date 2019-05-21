Мозырский НПЗ загружен чистой нефтью в полном объеме

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. ОАО "Мозырский НПЗ" к настоящему времени удалось полностью загрузить чистой нефтью, ОАО "Нафтан" загружен пока лишь на 65%. Об этом сообщил во вторник телеканал "Беларусь-1" со ссылкой на концерн "Белнефтехим".

По их данным, "Нафтан" сможет восстановить объемы загрузки сможет лишь к концу июля.

Глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков в эфире телеканала сообщил, что для полного восстановления транзита нефти по трубопроводу "Дружба" понадобится около двух месяцев.

"В конце июля на нашей территории не должно остаться нефти, не соответствующей нормам по хлорорганике, и у нас полностью будет разблокировано направление как по поставкам нашим нефтеперерабатывающим заводам, так и возможности в полном объеме обеспечить транзитные потоки", - сказал Рыбаков. По его словам, Белоруссия по итогам мая обеспечит лишь менее 7% транзита от запланированного объема. "По маю лишь менее 7% транзита мы обеспечим от того, что запланировали", - сказал он.

Рыбаков отметил, что срок реализации белорусско-российской дорожной карты мероприятий по замещению на территории Белоруссии российской нефти, содержащей хлорорганику на чистую, может быть укорен, но незначительно. "Срок реализации всей дорожной карты - до конца июля текущего года. Это максимальный предельный срок. Есть технические возможности по ускорению, но мы должны понимать, что это не совсем стандартная операция, поэтому подходим с определенной долей осторожности", - сказал Рыбаков. Он обратил внимание, что дорожная карта содержит исключительно технические моменты, в ней обозначены механизмы вытеснения некачественной нефти с территории Белоруссии, в том числе в реверсном режиме.

Он отметил, что в любом случае белорусская сторона будет прилагать все усилия, чтобы разрешить ситуацию в более короткие сроки.

Рыбаков отметил, что на территории Белоруссии остается около 1,2 млн т "грязной" нефти. "К сожалению, на территории нашей страны остается существенный объем нефти, не соответствующий нормам по хлорорганике - порядка 1,2 млн т", - сказал он.

Как напомнил глава концерна, решение проблем с загрузкой белорусских НПЗ чистой нефтью и ее транзитом в Европу по нефтепроводу "Дружба" обозначено проектом дорожной карты, согласованной белорусской и российской сторонами.