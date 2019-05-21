{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ надеется на принятие законопроекта о категориях инвесторов в весеннюю сессию Госдумы

Этот документ внесли в Госдуму в декабре 2018 года

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. ЦБ РФ рассчитывает на принятие законопроекта о категориях инвесторов-физлиц в весеннюю сессию Госдумы, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Регулирование категорий инвесторов - одна из двух ключевых инициатив, связанных с защитой прав потребителей. Нам нужно создать институт доверия на финансовом рынке. Я надеюсь, Госдума нам поможет этот проект в весеннюю сессию реализовать, чтобы в начале следующего года он вступил в силу", - сказал Швецов.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2018 года. Концепция предусматривает следующие категории инвесторов - физлиц: "особо защищаемый неквалифицированный инвестор", "простой неквалифицированный инвестор", "простой квалифицированный" или "профессиональный инвестор".

В зависимости от категории частный инвестор может быть допущен к совершению сделок разного уровня сложности и рисков - от сделок с ценными бумагами, допущенных к торгам первого и второго уровней (за исключением коммерческих облигаций) до операций с любыми финансовыми инструментами.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 28 мая.

Теги
Россия
Ситуация вокруг поставок российской нефти в Белоруссию
Ограничения на экспорт белорусских нефтепродуктов из-за некачественной нефти из РФ сняты
Читать полностью