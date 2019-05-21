Медведев предложил губернатору Воронежской области заняться обустройством сельских дорог

ВОРОНЕЖ, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратил внимание губернатора Воронежской области Александра Гусева на несовершенную ситуацию с сельскими дорогами и пообещал подумать над тем, как соединить федеральные и региональные усилия по поддержке сельских средних профессиональных учебных заведений.

"Мы занимались проблемами развития села, посмотрели на хорошие примеры, которые есть в Воронежской области, посмотрели много хороших проектов в сфере обустройства села и спортивные сооружения, не говоря о новых производствах, я имею в виду объекты сельского хозяйства. Но есть и другие направления работы", - сказал Медведев, открывая во вторник встречу с главой региона.

Гусев доложил главе правительства о социально-экономической ситуации в регионе, сообщив, что наблюдается позитивная динамика, в частности, за первый квартал 2019 года индекс промышленного производства вырос на 5,5%, активно развиваются объекты животноводства и дорожное хозяйство, благодаря федеральной поддержке удалось привести городские дороги "в нормативное состояние".

"Я сегодня тоже ездил. Скажем так, аккуратно - лучше выглядит, чем когда я был в прошлый раз", - ответил Медведев, подчеркнув, что с сельскими дорогами "ситуация гораздо хуже". "Давайте займемся и этим направлением", - предложил премьер.

Гусев также попросил о федеральной поддержке сельских средних профессиональных учебных заведений. "Это действительно очень важное направление деятельности... Люди, которые выходят из колледжа, из средних профессиональных учебных заведений, они готовы к тому, чтобы уже трудиться на селе, и важно, чтобы они действительно проходили практику, да и, собственно, учились в тех условиях, в которых они в дальнейшем будут работать. Давайте подумаем, как здесь соединить федеральные усилия и региональные", - сказал Медведев.