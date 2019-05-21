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Ситуация с ценами на бензин в России
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Кабмин считает преждевременной тревогу независимых АЗС о возможном росте цен на бензин

Имеющийся уровень биржевых цен обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента, считает вице-премьер Дмитрий Козак

ПЕРМЬ, 21 мая. /ТАСС/. Правительство считает преждевременной тревогу независимых АЗС относительно возможного роста цен на топливо, считает их бизнес маржинальным. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

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Ранее Независимый топливный союз обратился к Козаку с письмом, где предупредил о риске резкого скачка цен на бензин. В частности, в письме отмечается, что за месяц биржевые цены на бензин уже выросли примерно на 20%.

"Есть такое право обратиться у кого угодно. Есть ли к этому основания? Мы мониторим ситуацию на рынке, биржевые цены, как и ожидалось, немного поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись. Но сегодня это преждевременная тревога. Тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента. Оснований для такой тревоги нет", - сказал Козак.

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Козак, Дмитрий НиколаевичРоссияСитуация с ценами на бензин в России
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