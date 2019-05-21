ПЕРМЬ, 21 мая. /ТАСС/. Переговоры по очистке трубопровода "Дружба" состоятся 23 мая, пока не удалось окончательно договориться с Польшей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Частично вопрос [по ситуации с нефтепроводом "Дружба"] решен. На белорусские предприятия, в Словакию, Венгрию стандартная нефть уже поставляется. Что касается окончательного освобождения трубы с белорусской стороны - дорожная карта согласована в полном объеме и в настоящее время она уже начала реализовываться в городе Полоцке. Готовятся емкости соответствующие белорусской стороной для того, чтобы освободить некондиционную нефть из трубы с Польшой. В четверг состоятся еще дополнительные переговоры, там требуется уточнить некоторые детали", - сказал Козак.

"Потому что с польскими коллегами не удалось договориться окончательно по поводу способа и условий освобождения нефтепровода от некондиционной нефти", - добавил он.

По словам Козака, относительно способов и условий освобождения нефтепровода от некачественной нефти "много различных загвоздок" в переговорах с Польшей.

"Очень много различных загвоздок. Наши польские партнеры попросили дать им все окончательные условия на будущее. Если мы со всеми другими странами - Словакией, Венгрией, Белоруссией, Украиной договорились о том, что сегодня решаем технические вопросы, физическое освобождение нефтепровода от некондиционной нефти, то польские коллеги, несмотря на то, что в начале был такой же конструктивный диалог, вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть, и так далее. Поэтому в четверг состоятся дополнительные переговоры", - сказал вице-премьер.

Он выразил надежду, что в четверг решение будет найдено.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину. В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили транзит и переработку российской нефти.

Источник загрязнения был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным. По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Россия и Белоруссия создали рабочую группу, которая должна разработать план мероприятий по восстановлению поставок нефти по "Дружбе", а также оценить убытки из-за поставок некачественной нефти.

"Пока еще [об объемах] идет диалог. В конце апреля договорились, что каждая страна возьмет на себя столько нефти, сколько необходимо, чтобы освободить трубу. Но на сегодняшний день возникли вопросы по цене. Это естественные вопросы, мы не драматизируем эту историю. Я думаю, что в четверг мы найдем соответствующее решение. В конечном итоге, вся Восточная Европа и Западная Европа заинтересованы в том, чтобы нефтепровод как можно скорее освободился", - заключил Козак.

Козак считает, что страны должны решить вопрос очистки "Дружбы" перед обсуждением компенсаций. "Вопрос компенсации - с Белоруссией мы следуем ранее достигнутым договоренностям в рамках рабочей группы, которая сейчас есть. Может, первые методические подходы они прорабатывают, но это не приоритет сегодня. Ситуация с польской стороной - это подтверждение, что как только мы переключимся на вопрос компенсации издержек, все акценты переместятся в другую сторону, и мы не сможем очень долго решить вопрос освобождения трубы от некачественной нефти", - сказал он.