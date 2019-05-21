Доход обвиняемого в мошенничестве депутата Саратова вырос в 2018 году в 13 раз

ТАСС, 21 мая. Депутат Саратовской городской думы Алексей Полянский, задержанный в Пензе по обвинению в мошенничестве, задекларировал по итогам 2018 года доход в размере почти 33,4 млн рублей, что в 13 раз больше по сравнению с 2017 годом. Декларация о доходах опубликована на сайте думы.

"Декларированный годовой доход за 2018 год - 33 млн 396 тыс. 810 рублей", - говорится в документе.

В 2017 году депутат получил доход в размере 2,5 млн рублей.

Как следует из деклорации, Полянскому принадлежит дачный земельный участок (600 кв. м), 1/2 доли двух земельных участков для добычи полезных ископаемых площадью 81 тыс. и 21 тыс. кв. м. Кроме того, в собственности депутата находятся 1/2 доли зданий канализационной и насосной станции, производственного корпуса, трансформаторной подстанции и двух нежилых помещений. Также в собственности Полянского указан снегоход, квадроцикл, снегоболотоход и маломерное судно.

В феврале 2019 года Полянского задержали по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, компания Полянского, занимавшаяся в Пензе реконструкцией корпуса одного из предприятий, входящего в структуру госкорпорации "Ростех", получила 19 млн рублей за материалы и оборудование, поставка которых не была выполнена. Депутат находится под домашним арестом.