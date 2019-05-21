Глава МИД ФРГ не считает, что ЕС будет зависеть от РФ из-за "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 21 мая. /ТАСС/. Аргумент о предполагаемой зависимости Европейского союза от России из-за газопровода "Северный поток - 2" не соответствует действительности. Об этом заявил во вторник в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая в Фонде Кербера.

"Я не вижу зависимости. Когда я смотрю на вопросы энергообеспечения или вопросы, связанные с источниками энергии в Германии, то я не вижу, чтобы мы попадали бы зависимость", - сказал он, отвечая на вопрос ведущей о "Северном потоке - 2". "Такие аргументы не соответствуют действительности", - подчеркнул министр. Маас напомнил, что Германия закупала газ еще во времена СССР.

По его словам, единственный политический аспект в этой дискуссии - транзит газа через Украину. Он напомнил, что ФРГ выступает за то, чтобы республика сохранила роль транзитера.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро, запуск газопровода ожидается до конца текущего года.

США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников.