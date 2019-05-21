ФАС обвинила Gett в нарушении антимонопольного законодательства

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ вынесла предупреждение российскому юридическому лицу онлайн-сервиса по заказу такси Gett, признав действия компании препятствующими конкуренции. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Претензии состоят в том, что приложение компании блокирует работу другого приложения для поиска водителей - Muver. "ООО "Смарт Сити Технолоджи" (разработчик Muver) были выявлены факты того, что при попытке установки приложения Gett Drivers на устройствах пользователей при уже установленном на устройстве приложении Muver появляются сообщения от приложения Gett Drivers, указывающее на наличие у пользователя установленного на его устройстве иного приложения, препятствующего правильной работе приложения Gett Drivers", - отметили в ведомстве.

В итоге, сообщает ФАС, при обращении в службу приложения Gett пользователям давались разъяснения, что без удаления с устройства пользователя приложения Muver приложение Gett на нем работать не будет.

"В связи с наличием в действиях ООО "Геттакси Рус", выразившихся в препятствовании функционированию одновременно с приложением Gett Drivers приложения для смартфонов Muver путем принудительной блокировки пользователей данного приложения, признаков нарушения антимонопольного законодательства в виде недобросовестной конкуренции на рынке услуг агрегаторов такси... ФАС России на основании статьи 39.1 закона "О защите конкуренции" предупреждает ООО "Геттакси Рус" о необходимости прекращения указанных действий", - говорится в материалах.

Предупреждение подлежит исполнению в течение десяти дней с момента его получения.