Ингушетия лидирует в СКФО по росту объема продукции АПК по итогам I квартала

ТАСС, 21 мая. Ингушетия занимает первое место среди регионов СКФО по темпам роста объема производства продукции сельского хозяйства по итогам первого квартала 2019 года. Об этом на совещании по социально-экономическому развитию республики сообщил председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев.

"По темпам роста объема производства продукции сельского хозяйства республика показывает первый результат по округу, по итогам прошлого года мы были на втором месте. Так, объем производства в первом квартале 2019 года вырос на 10,3% и составил 2,5 млрд рублей", - сказал Евлоев.

По его словам, росту объемов производства способствовало увеличение сразу нескольких показателей в сфере мясомолочного комплекса.

"Наблюдается увеличение поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 14% (65,8 тыс. голов). Производство мяса увеличилось на 11,4% (1,7 тыс. т), молока на 9,1% (23,7 тыс. т), яиц на 26,9% (4,9 млн штук)", - добавил премьер.

В 2018 году в Ингушетии объем производства продукции сельского хозяйства вырос на 9,7% и составил свыше 10 миллиардов рублей.