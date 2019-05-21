СМИ: Коломойский проиграл суд Нацбанку Украины и Приватбанку

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) и Приватбанк выиграли в суде иски к компаниям, связанным с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, на общую сумму более 2,7 млрд гривен ($103,4 млн). Об этом во вторник сообщило украинское издание "Новое время".

"Нацбанк Украины и Приватбанк выиграли судебное дело по искам Никопольского ферросплавного завода и кипрской компании "Тровелко", которые требовали через суд освободить их от обязательств на суммы 2,6 млрд гривен ($99,2 млн) и 143 млн гривен ($5,4 млн) соответственно, по рефинансированию, которое НБУ выдал Приватбанку", - говорится в сообщении.

Издание, ссылаясь на юристов НБУ, уточняет, что 14 мая 2019 года Большая палата Верховного суда "поставила точку в делах по искам имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами Приватбанка, по кредитам рефинансирования". "Целью указанных исков, которых всего было подано около 30, является освобождение от ответственности не только юридических лиц, связанных с бывшими владельцами банка, которые передали принадлежащее им имущество в залог Нацбанка, но и финансового поручителя - Игоря Коломойского", - пишет СМИ.

Суды рассматривали иски с 2017 года. Изначально они были удовлетворены, однако затем их отменили более высокие инстанции.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению НБУ приняло решение о национализации Приватбанка. Он перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более $5,7 млрд).