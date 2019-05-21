Более 2,5 тыс. человек примут участие в Сибирском транспортном форуме

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Восьмой Международный сибирский транспортный форум в Новосибирске, который открывается в среду, соберет более 2,5 тыс. человек. В мероприятии, которое продлится до 25 мая, примут участие представители Минтранса РФ, региональных профильных министерств, транспортных компаний и экспертных сообществ, сообщили ТАСС организаторы форума.

"Мы ожидаем, что площадки форума в этом году посетят не менее 2,5 тыс. человек. На выставке (транспортной и логистической индустрии, которая проходит в рамках форума - прим. ТАСС) ожидаем не менее 5 тыс. человек", - сообщили организаторы.

Для экспертных обсуждений запланировано 10 секций, посвященных всем видам транспорта (воздушному, железнодорожному, внутреннему водному, пассажирскому транспорту, легковому такси), транспортно-логистическому комплексу, безопасности дорожного движения, дорожно-строительному комплексу, науке, образованию и кадрам.

Центральной темой обсуждения станут национальные проекты и участие транспортной отрасли в их реализации. Эксперты обсудят проекты, которые могут стать локомотивом развития региона, финансовые модели транспортных проектов, перспективы увеличения пропускной способности Транссиба и БАМа.

Обсуждение будет касаться реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и Комплексного плана расширения и модернизации инфраструктуры, в том числе в Сибирском федеральном округе. Участники также обсудят вопросы цифровизации транспортной отрасли.

Выставка транспорта

На транспортном форуме представят макет Ледового дворца спорта, который будет построен в Новосибирске к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Соревнование пройдет в 2023 году. Вместе с макетом будет представлен проект развития транспортной инфраструктуры, которая будет создаваться вместе с Ледовым дворцом - дороги, развязки, станция метро "Спортивная".

Откроется специализированная выставка транспортно-логистических услуг, коммерческого транспорта и спецтехники TransSiberia/Translogistica. На ней покажут макеты нового аэровокзала новосибирского аэропорта Толмачево. Гости увидят Volgabus - низкопольный и экологически чистый автобус, работающий на компримированном природном газе.

Итоговая резолюция форума, сформированная на основании предложений участников тематических секций, будет направлена в Министерство транспорта России.

Организаторами Сибирского транспортного форума выступают правительство Новосибирской области и Минтранс РФ.