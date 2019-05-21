Apple представила обновленный MacBook Pro с восьмиядерным процессором

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Корпорация Apple представила обновленную модель своего ноутбука MacBook Pro, который впервые обзавелся восьмиядерным процессором. Об этом компания сообщила во вторник на своем официальном информационном сайте .

Согласно опубликованным данным, обновленные MacBook Pro будут оборудованы процессорами Intel восьмого и девятого поколений, что сделает их быстрее всех предшественников. Как и раньше, ноутбук будет представлен в двух размерах - 13 и 15 дюймов - и двух цветовых вариациях - "серебристый" и "серый космос".

Большая версия MacBook Pro будет доступна с шести- и восьмиядерными процессорами. 13-дюймовая версия будет поставляться с обновленным четырехъядерным процессором. Как и в предыдущем поколении, компьютеры будут оснащены сенсорной многофункциональной панелью Touch Bar.

Основанная в 1976 году Apple производит, помимо смартфонов iPhone и планшетных компьютеров iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысила $1 трлн, но к настоящему времени снизилась примерно до $840 млрд.