Росавтодор выделит на дороги в сельской местности 9,3 млрд рублей в 2019 году

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Росавтодор в 2019 году выделит 9,3 млрд рублей на строительство дорог к сельским поселениям и объектам сельскохозяйственного производства. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным Росавтодора, с 2015 по 2018 год по федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий" построили около 2,5 тыс. км региональных и местных дорог, объем государственной поддержки составил более 25,2 млрд рублей.

"На реализацию аналогичных мероприятий в субъектах Российской Федерации на 2019 год предусмотрены субсидии в объеме 9,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

До конца года планируется построить 770,8 км сельских автодорог, в том числе 149 дорог к социально значимым объектам в населенных пунктах и 72 участка до объектов производства и переработки сельскохозяйственной продукции.