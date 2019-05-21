Объем частных инвестиций в Ингушетию вырос за пять лет более чем вдвое

МАГАС, 22 мая. /ТАСС/. Объем внебюджетных инвестиций в Ингушетию за пять лет вырос более чем вдвое, составив по итогам прошлого года 15,8 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правительства республики Зялимхан Евлоев на совещании по социально-экономическому развитию региона за первый квартал 2019 года.

"Растет инвестиционная привлекательность республики. Наглядным подтверждением этому является увеличение объема внебюджетных инвестиций за последние пять лет более чем в два раза с 6,8 млрд рублей в 2014 году до 15,8 млрд рублей в 2018 году", - сказал Евлоев.

По его словам, только на инвестиционном форуме в Сочи, прошедшем 14-15 февраля, было заключено девять соглашений более чем на 7 млрд рублей. Договоренности касаются пищевой промышленности, производства строительных материалов, машиностроения, уточнил премьер.