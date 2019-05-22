Дочернее предприятие "Трансмашхолдинга" планирует участвовать в тендере в Парагвае

МЕЧИТА /Аргентина/, 22 мая. /ТАСС/. Компания "ТМХ-Аргентина" (дочернее предприятие "Трансмашхолдинга") намерена участвовать в тендере на пригородный поезд в Парагвае и уже подала заявку в качестве потенциального поставщика. Об этом сообщил во вторник президент "ТМХ-Аргентина" Тибо Дестерак.

"В Парагвае проходит этап предквалификации на новый пригородный поезд, и "ТМХ-Аргентина" представила себя как потенциальный кандидат", - сказал он журналистам. Сроков объявления тендера и его результатов пока нет.

"Наши амбиции - иметь распространение на региональном рынке, и, кроме Аргентины, уделять внимание проектам в Чили, Перу, Боливии и Уругвае", - отметил Дестерак. По его словам, базой для поставок продукции и услуг в регионе будет Аргентина.

Во вторник "ТМХ-Аргентины" объявила о скором начале строительства завода по производству поездов в поселке Мечита. Инвестиции компании в проект составят $70 млн.

В декабре 2017 года "ТМХ-Аргентина" подписала договор с агентством Trenes Argentinos Infraestructura, находящимся в подчинении Министерства транспорта Аргентины, в соответствии с которым получила железнодорожное депо "Мечита" в пользование на три года с задачей реабилитировать и модернизировать объект. Завод будет построен рядом с депо.

В 2018 году "ТМХ-Аргентина" выиграла тендер на ремонт 24 тепловозов и 160 вагонов китайского производства, закупленных ранее правительством Аргентины. Общая стоимость работ составит $29,7 млн.