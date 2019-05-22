Забайкалье получит около 9,5 млрд рублей на развитие центров экономического роста

ЧИТА, 22 мая. /ТАСС/. Забайкальский край за три года получит около 9,5 млрд рублей на реализацию плана социального развития центров экономического роста, сообщает в среду пресс-служба регионального министерства территориального развития.

"В 2019 году Забайкальский край получит более 3 млрд 399 млн рублей [на реализацию плана социального развития центров экономического роста], в 2020 году - свыше 3 млрд 58 млн рублей. В 2021 [году] финансирование превысит 2 млрд 967 млн рублей", - сказал и.о. главы министерства Константин Суздальницкий, чьи слова приводит пресс-служба.

На эти средства в регионе планируется провести 70 мероприятий по развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В их числе - ремонт улиц и дорог в Чите, строительство школ и детского сада, создание спортивных объектов и детских площадок по всему краю.