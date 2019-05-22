Ту-134 отправился в заключительный пассажирский рейс в России

ЯКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Самолет Ту-134 с 72 пассажирами отправился в последний в истории этих лайнеров регулярный пассажирский рейс из аэропорта Мирный на западе Якутии в Новосибирск. После прибытия в пункт назначения самолет, который эксплуатировался почти 40 лет, будет передан в музей.

Таким образом, авиакомпания "Алроса", которая в последние два года была единственным перевозчиком, использовавшим Ту-134 на регулярных пассажирских рейсах в России, прекращает эксплуатацию этой модели.

"Ту-134, принадлежащий авиакомпании, вылетел для выполнения заключительного рейса по маршруту Мирный - Новосибирск. Символично, что именно с этого маршрута и начиналась эксплуатация этого типа самолета в авиакомпании. Крайний полет посвящен людям, которые его конструировали, производили, управляли им, пользовались в качестве пассажиров", - рассказал ТАСС в среду гендиректор "Алросы" Андрей Гулов.

"На рейс продано 72 билета. По прибытии ожидается торжественная встреча в аэропорту Толмачево. Самолет будет передан музею истории авиации, созданном при этом аэропорте. В прошлом году мы передали музею Ту-154", - рассказал собеседник агентства.

Единственные за Уралом

Авиакомпания "Алроса" (ранее Мирнинское авиапредприятие) начала эксплуатировать самолеты Ту в 1993 году совместно с "Оренбургскими авиалиниями". С 2010 года в парк авиакомпании пришли собственные самолеты Ту-134.

"С этого момента мы постепенно наращивали данный тип самолетов в воздушном парке. Всего в авиапарке в разное время было три самолета. Мы получили возможность выполнять беспересадочные перелеты с сокращением длительности полетов в два раза в Иркутск, Якутск, Новосибирск, Красноярск", - отметил гендиректор перевозчика.

"Алроса" являлась единственным эксплуатантом данного типа самолета за Уралом за всю его историю. "Ближайшие самолеты находились в Екатеринбурге. Мы были самые "дальние" в стране. На нас лежала ответственность, учитывая погодные условия, расстояния, состояние аэродромов. Те заделы, которые были заложены конструкторами, оправдали надежность Ту-134. Не было ни одного серьезного происшествия, связанного с технической эксплуатацией", - отметил Гулов.

После 19 лет использования компания начала постепенно выводить Ту-134 из эксплуатации. "Последние пять лет в парке авиакомпании летал один самолет Ту-134. Сейчас Ту-134 используется только в государственной и бизнес-авиации, поддерживать их летную годность становится сложнее. В последние годы значительное удорожание авиационного топлива свело на нет эффективность данного типа воздушного судна, появились новые самолеты", - добавил он.

Кто заменит Ту-134

"Алроса" не намерена отказываться от планов приобретения в лизинг самолетов SSJ-100, которые заменят Ту-134. "Мы планируем в этом году начать получать самолеты SSJ-100, несмотря на всю истерику [в связи с катастрофой в аэропорту Шереметьево 5 мая], которая не во всем соответствует действительности. Наши коллеги из [авиакомпании] "Якутия" показывают, что [SSJ-100] можно эксплуатировать", - считает Гулов.

Есть определенные проблемы, с которыми надо работать, добавил он. "Других самолетов на замену Ту-134, которые мы считаем для себя приемлемыми, нет. Другие импортные самолеты в этом сегменте существуют, например, Embraer , но мы их в настоящее время не рассматриваем. Авиакомпания планирует приобретение до трех самолетов SSJ-100 в период с ноября 2019-го по 2021 год", - отметил Гулов.

"Алроса" выполняет региональные перевозки в Якутии, регулярные и чартерные перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы, грузовые перевозки и специальные авиационные работы.

Ту-134 под номером 65693 эксплуатируется с 28 мая 1980 года. Построен на Харьковском авиационном заводе. По состоянию на 15 мая 2019 года, он налетал более 31 тыс. часов. С 1998 по 1999 год данный самолет был в личном пользовании у народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В это время на борту самолета была выведена надпись "Алла".

Ту-134 стал одним из наиболее удачных проектов в области пассажирского самолетостроения Советского Союза, в историю российской гражданской авиации вошел как самый массовый самолет. Всего было построено 854 таких машины. Первый полет лайнера состоялся в 1963, воздушные суда этого типа выпускались на протяжении 20 лет. Ту-134 активно продавался за рубеж, в основном в страны социалистического лагеря.