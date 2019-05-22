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Трамп заявил, что Конгресс должен ратифицировать новый договор NAFTA

По словам президента США, после этого необходимо заняться инфраструктурными проектами страны
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Andrew Harnik
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Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Конгресс должен сначала ратифицировать новое торговое соглашение между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой (the United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA), а уже после этого заниматься инфраструктурными проектами своей страны. Об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом письме американского лидера Дональда Трампа, направленном спикеру Палаты представителей и лидеру демократического меньшинства Сената Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) и Чаку Шумеру (демократ от штата Нью-Йорк).

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"Прежде, чем мы перейдем к вопросам инфраструктуры, я твердо убежден, что Конгресс должен сначала ратифицировать важное и популярное торговое соглашение USMCA, - отметил глава государства. - Как только Конгресс примет USMCA, мы должны обратить наше внимание на поддерживаемый обеими партиями законопроект по инфраструктуре".

Трамп в среду проведет в Белом доме с Пелоси и Шумером встречу, на которой будут обсуждаться вопросы инфраструктуры страны, в частности, федерального финансирования ремонтных работ. Американский лидер выразил уверенность в том, что обе стороны смогут найти общий язык по "большому и решительному законопроекту по инфраструктуре". Президент и демократы еще в прошлом месяце договорились о встрече, на которой будет обсуждаться выделение $2 трлн, в частности, на ремонт дорожного покрытия и мостовых конструкций.

В конце прошлой недели США согласились отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики, которые заявили, что такое решение открыло дорогу к ратификации USMCA в ближайшее время. При этом Пелоси и многие демократы в Палате представителей заявили, что все стороны должны ужесточить трудовые и экологические стандарты до ратификации соглашения Конгрессом.

Об инфраструктуре

Инфраструктурный законопроект считался одной из немногих областей, где демократы и республиканцы могли заключить сделку, но совсем недавно обе стороны выразили обеспокоенность по поводу перспектив такого рода договоренностей. Республиканцы в Конгрессе дали понять, что они вряд ли поддержат инициативу с такими высокими расходами, если не смогут договориться о том, как покрыть их и при этом не увеличить дефицит бюджета. В свою очередь некоторые демократы задаются вопросом, стоит ли дарить Трампу победу в сфере инфраструктуры, если он препятствует их усилиям в проведении ряда расследований.

Президент в своем письме считает, что обеим сторонам удастся заключить соглашение по инфраструктурному законопроекту, который также направлен на модернизацию транспортных систем.

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который называется Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады. Документ после ратификации должен будет заменить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли.

Теги
КанадаМексикаСШАТрамп, Дональд
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