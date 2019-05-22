Hikvision заявила, что возможные санкции США не отразятся на ее работе

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Китайский разработчик и производитель систем видеонаблюдения компания Hikvision (полное название Hangzhou Hikvision Digital Technology) заявила, что возможное включение в американский черный список не повлияет на ее деятельность. Об этом журналистам в среду сообщил представитель разработчика.

"В настоящее время Hikvision не получала официальных новостей [о включении ее в черный список], - привел его слова информационный портал Sina. - Даже если Соединенные Штаты остановят продажу чипов, компания сможет использовать другие каналы, чтобы восполнить их нехватку. Это не будет иметь никакого эффекта [на ее деятельность]".

Во вторник газета The New York Times сообщила, что администрация США рассматривает целесообразность включения Hikvision в черный список. По информации издания, подобный шаг Вашингтона позволит ограничить доступ Hikvision к американским технологиям и комплектующим. Министерство торговли США в этом случае будет требовать от американских компаний обращаться в федеральное правительство за разрешением на поставку комплектующих к оборудованию этого китайского предприятия, являющегося одним из ведущих в мире производителей систем видеонаблюдения. Как пишет газета, администрация США примет окончательное решение на этот счет в ближайшие недели.

15 мая президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что американский Минторг принял решение внести китайскую компанию Huawei и связанных с ней юридических лиц в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности, это решение вступило в силу с 17 мая.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.