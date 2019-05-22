Доход губернатора Костромской области за год вырос почти на 100 тыс. рублей

ТАСС, 22 мая. Губернатор Костромской области Сергей Ситников увеличил в 2018 году свой доход почти на 100 тыс. рублей - до более 2,2 млн. Это следует из его декларации, опубликованной на сайте администрации региона.

В 2017 году Ситников декларировал доход свыше 2,1 млн рублей.

В пользовании Ситникова, как и в 2017 году, находился в России жилой дом площадью 329,8 кв. м, а в собственности - гараж площадью 26,4 кв. м, автомобиль Тойота LC 150, лодка "Сарепта" и прицеп для перевозки водной техники.

Как следует из декларации, доход супруги Ситникова в 2018 году вырос почти на 300 тыс. рублей и составил около 1,1 млн рублей. В 2017 году она декларировала доход более 725 тыс. рублей. У нее в пользовании, как и годом ранее, в 2018 году находился в России жилой дом площадью 329,8 кв. м, а в индивидуальной собственности - квартира площадью 105,5 кв. м.

Сергей Ситников избран губернатором Костромской области 13 мая 2015 года.