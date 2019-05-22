Правительство снижает налоговую нагрузку на прибыль для сельхозмашиностроения

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Правительство РФ постановило внести разработку автоматизированных систем управления сложными объектами и технологическими процессами в сельхозпроизводстве в перечень НИОКР, расходы на которые уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль в размере фактических затрат с повышающим коэффициентом 1,5. Соответствующее постановление опубликовано в среду на сайте правительства.

Это позволит предприятиям сельскохозяйственного машиностроения уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на величину расходов на НИОКР с применением коэффициента 1,5.

"Подписанным постановлением к таким работам отнесены научные исследования и опытно-конструкторские разработки методов и средств автоматизированного управления сложными объектами и технологическими процессами в сельском хозяйстве", - говорится в тексте документа.

Расходы сельхозпроизводителей на разработку методов и средств автоматизированных систем управления сложными объектами и процессами в сельхозпроизводстве будут учитываться в налоговой отчетности с коэффициентом 1,5. Эта мера позволит стимулировать дальнейшее развитие производства сельскохозяйственной техники.

Проект постановление внесен Минпромторгом во исполнение поручений правительства по итогам совещания о развитии производства отечественной сельхозтехники в рамках реализации национальных проектов, состоявшегося 18 января 2019 года в Краснодаре.