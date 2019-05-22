Авиаперевозчикам будет сложно сдержать рост тарифов без государственной поддержки

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Авиаперевозчики исчерпали возможности сохранения доступности цен на перевозки, для достижения этой задачи необходимы меры государственной поддержки, сообщил гендиректор S7 Airlines Владимир Объедков на Сибирском транспортном форуме.

"Мы рассчитываем на поддержку субъектов федерации, Новосибирской области в частности. Потому что, к сожалению, возможности авиаперевозчиков в России исчерпаны. Мы бурно развивались последние 10 лет по перевозимым пассажирам, выросли почти в три раза. При этом удавалось сохранять доступный тариф на перевозку. Но в 2018 году рекорд - 116 млн пассажиров и антирекорд - 50 млрд [рублей] убытков у отрасли. Если меры государственной поддержки не будут усилены и актуализированы, то удержать уровень доступности для населения будет крайне сложно", - сказал он.

По словам Объедкова, авиакомпания продолжает расширять сеть региональных полетов из новосибирского аэропорта Толмачево. Гендиректор S7 Airlines рассчитывает на 20-процентный рост географии полетов внутри Сибирского федерального округа, а также между Сибирью и Дальним Востоком. Авиаперевозчик рассчитывает на поддержку данного проекта.

"Сибирский транспортный форум" проходит в Новосибирске 22-25 мая. Он посвящен развитию всех видов транспорта, транспортно-логистическому комплексу, безопасности дорожного движения, дорожно-строительному комплексу, науке, образованию и кадрам в рамках национальных проектов.