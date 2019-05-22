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СМИ: миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать кредитную программу

Как сообщает агентство "Украинские новости", причиной в Международном валютном фонде назвали роспуск украинского парламента

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Миссия Международного валютного фонда (МВФ), прибывшая на две недели в Киев для оценки реформ, досрочно возвращается в Вашингтон. Об этом сообщило в среду агентство "Украинские новости", ссылаясь на свои источники.

"Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина - роспуск парламента", - сказал он.

Эксперты МВФ прибыли в Киев во вторник для встречи с властями страны и оценки проводимых реформ.

По итогам работы миссии, как предполагалось, МВФ должен был принять решение о выдаче Киеву очередного транша кредита на $1,3 млрд. Среди ключевых факторов, которые могли на решение МВФ по дальнейшему финансированию, - необходимость приведения цен на газ для населения до рыночного уровня, реформа в банковском секторе, сокращение дефицита государственного бюджета.

Новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд. Первый пересмотр программы был запланирован на май, после чего должно быть принято решение, может ли Украина рассчитывать на очередной транш.

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