Счетная палата выявила нарушения при расходовании средств Большим театром и Эрмитажем

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Счетная палата РФ выявила нарушения при расходовании средств федерального бюджета в Большом театре, Эрмитаже и Госфильмофонде. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.

При этом отчетность всех учреждений признана достоверной.

Проверка Большого театра

В Большом театре Счетная палата выявила отдельные нарушения в закупках, а также признаки нецелевого использования бюджетных средств. "Речь идет о выплате зарплаты за счет субсидии на госзадание сотруднику, который не участвовал в его выполнении. При этом надо отметить, что театр исправил нарушение еще в ходе проверки, возместив в федеральный бюджет 279,9 тыс. рублей за счет средств от приносящей доход деятельности", - говорится в сообщении контрольного ведомства.

По итогам проверки Счетная палата также обратила внимание на недостатки механизма распространения билетов на спектакли Большого театра, которые проходят на исторической сцене. По мнению ведомства, существующий механизм создает риски попадания билетов к спекулянтам.

Так, по данным ведомства, в первую волну продажи поступают билеты на менее востребованные места. Они продаются по паспорту, то есть их невозможно перепродать, а можно только вернуть в кассу. При этом самые лучшие места на исторической сцене не поступают в свободную предварительную продажу, а находятся в статусе брони. Это 328 билетов, или более трети всех билетов исторической сцены. Сюда входит бронь министерств и ведомств, утвержденная Минкультуры, бронь спонсоров театра, а также бронь, распределяемая самим театром.

"При этом выборочный анализ показал, что даже на популярные спектакли бронь не выбирается на 30%, а без учета брони театра, - на все 60%. В результате оставшуюся часть билетов театр частями передает в свободную продажу. Причем приобрести их можно уже без предъявления паспорта, и, выкупаются они, как правило, в течение пяти минут. По мнению Счетной палаты, такая схема создает риски попадания билетов к спекулянтам, которые потом перепродают эти билеты по завышенным ценам", - отмечает ведомство.

"Учитывая отсутствие порядков распространения билетов, зафиксировать эту ситуацию как нарушение Счетная палата не может, но в акте по результатам проверки мы прописали соответствующие рекомендации и надеемся, что в ближайшее время коллеги исправят сложившуюся ситуацию", - отметил аудитор Счетной палаты Михаил Мень, слова которого приводятся в сообщении.

Проверка Эрмитажа

По итогам проверки Эрмитажа, Счетная палата отметила низкое кассовое исполнение субсидий на капитальные вложения - всего 39,5%, что привело к тому, что учреждение не смогло в 2018 году завершить четвертый этап строительства фондохранилища.

"Причины - длительные сроки получения подрядчиками разрешений на выполнение работ на объекте культурного наследия. В результате Эрмитаж не смог в 2018 году завершить четвертый этап строительства фондохранилища, хотя планировал это сделать еще в 2017 году. На момент проверки техническая готовность объекта составляла 55%. После корректировки проектно-сметной документации объект планируется включить в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год", - говорится в сообщении.

"Однако, если учесть, что корректировка пройдет только во втором - третьем квартале года, есть риски позднего включения, а то и вовсе непопадания объекта в ФАИП на 2019 год, что еще больше увеличит сроки его строительства", - отмечает контрольное ведомство.

Проверка Госфильмофонда

Госфильмофонд, по данным Счетной Палаты, рассчитал объем финансового обеспечения выполнения госзадания без учета коэффициента от платной деятельности, что привело к завышению суммы бюджетных ассигнований почти на 15 млн рублей.

"При выполнении ФАИП Госфильмофонд не справился с функциями заказчика проектных работ по строительству одного из объектов - Хранилищу фильмовых документов. С 2016 года фонд так и не смог получить положительное заключение госэкспертизы на разработанную проектную документацию. В результате объект в эксплуатацию в 2018 году не введен", - говорится в сообщении.

Ведомство выявило нарушения и по второму объекту ФАИП - реконструкции фильмохранилища. "В целях ухода от проведения конкурентной процедуры Госфильмофонд искусственно раздробил единую закупку на производство общестроительных работ и заключил шесть контрактов стоимостью до 400 тыс. рублей с единственным поставщиком", - говорится в сообщении.

Помимо этого, по данным Счетной Палаты, Госфильмофонд при определении начальной цены контрактов неправомерно использовал индексы расчета стоимости работ.

"Вместо индексов Минстроя он взял индексы Московской областной комиссии по индексации цен и ценообразованию, не вошедшие в Федеральный реестр сметных нормативов. В результате сметная стоимость работ и оборудования оказалась завышена почти на 5 млн рублей. Указанный факт свидетельствует о наличии признаков причинения ущерба экономическим интересам государства, в связи с чем принято решение направить обращение в Генеральную прокуратуру", - заключает контрольное ведомство.