"Кавказцемент" в КЧР потратит больше 1 млрд рублей на строительство своей электростанции

ЧЕРКЕССК, 22 мая. /ТАСС/. Предприятие "Кавказцемент" в Карачаево-Черкесии (КЧР), которое является частью холдинга "Евроцемент груп", инвестирует в строительство собственной электростанции 1,1 млрд рублей, сообщил в среду глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в ежегодном послании областному собранию депутатов парламента.

"Сейчас предприятием реализуется второй проект по внедрению собственной генерации электроэнергии, это позволит покрывать до 40% потребности в электроэнергии за счет собственной генерации. Стоимость проекта составляет 1,1 млрд рублей", - сказал он.

Темрезов добавил, что реализация второго этапа модернизации также позволит предприятию снизить затраты на себестоимость выпускаемой продукции и повысить эффективность производства.

Второй этап модернизации "Кавказцемента" предусматривает строительство собственной газопоршневой теплоэлектростанции (ГПТЭС) мощностью 24 МВт, а также современного отделения помола цемента по замкнутому циклу производительностью 153 т в час. На сегодняшний день завершен монтаж генераторов и двигателей строящейся ГПТЭС, проведена укладка фундамента под основные и вспомогательные помещения станции.

Первый этап программы модернизации предприятия - строительство линии паллетирования цемента и автоматизированной линии транспортировки и модульной отгрузки - был реализован в 2016 году, объем инвестиций составил более 650 млн рублей.