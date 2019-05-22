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ЦБ рассчитывает на принятие закона о цифровых активах в весеннюю сессию

В Банке России отмечают, что этот закон находится в достаточно высокой степени готовности

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. ЦБ РФ считает, что закон о цифровых финансовых активах находится в достаточно высокой степени готовности, и рассчитывает на его принятие в весеннюю сессию. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.

"Закон о цифровых финансовых активах, о краудфандинге и др., все эти законопроекты находятся в достаточно высокой степени готовности. Коллеги из комитетов Госдумы очень помогают, мы рассчитываем, что в весеннюю сессию эти законы могут быть приняты", - сказала она.

Скоробогатова подчеркнула, что эти законы "крайне важны для страны и дадут возможность реализовывать новые проекты".

Накануне глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что принятие указанного закона "подвисло" в связи с требованиями комиссии ФАТФ (Financial Action Task Force) по регулированию криптовалют, таких, как биткойн.

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РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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