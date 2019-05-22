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В МВФ опровергли информацию СМИ о досрочном прекращении визита миссии на Украину

Ранее агентство "Украинские новости" сообщило, что миссия МВФ покинула Украину из-за роспуска Верховной рады

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло информацию СМИ о досрочном прекращении визита миссии в страну.

"Работа миссии продолжается. Работа экспертов МВФ продолжается в настоящее время по графику", - сообщили украинскому изданию УНИАН в украинском представительстве Фонда.

Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на свои источники, сообщило, что миссия МВФ, прибывшая на две недели в Киев для оценки реформ, досрочно возвращается в Вашингтон и не будет пересматривать программу. По данным издания, это произошло по причине роспуска парламента.

Эксперты МВФ прибыли в Киев во вторник для встречи с властями страны и оценки проводимых реформ. По итогам работы миссии МВФ может принять или не принять решение о выдаче Киеву очередного транша кредита на $1,3 млрд. Среди ключевых факторов, которые могут повлиять на решение МВФ, - доведение цен на газ для населения до рыночного уровня, реформа в банковском секторе, сокращение дефицита государственного бюджета.

Новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд. Первый пересмотр программы был запланирован на май, после чего должно быть принято решение, может ли Украина рассчитывать на очередной транш.

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