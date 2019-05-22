ФАС подтвердила получение ходатайства по СП от "Мегафона", Mail.ru, Alibaba и РФПИ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) подтвердила получение ходатайства в связи с созданием совместного предприятия Российским фондом прямых инвестици, Alibaba, "Мегафоном" и Mail.ru Group. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Информация по вопросу создания СП РФПИ, Alibaba, "Мегафона" и Mail.Ru <...> В ФАС России поступили документы в соответствии с договоренностями, озвученными в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке (в сентябре 2018 года - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.