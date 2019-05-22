Лишенный лицензии страховщик "Респект" рассылал письма о банкротстве конкурента

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала недобросовестной конкуренцией действия страховой компании "Респект", говорится в сообщении антимонопольного ведомства. Банк России лишил "Респект" лицензии приказом от 14 мая 2019 года.

"Компания переманивала чужих клиентов, рассылая аналитические письма с информацией о предстоящем банкротстве конкурента", - говорится в сообщении ФАС.

Как установило ведомство, в период с мая по декабрь 2017 года "Респект" направлял своим клиентам, а также клиентам и агентам ООО "Региональная страховая компания" и ООО "Проминстрах" сообщения с оценкой деятельности этих компаний и утверждением о предстоящем банкротстве и лишении лицензии "Проминстраха", а также с рекомендацией заключать договоры страхования гражданской ответственности застройщика с "Респектом".

В июне 2018 года ФАС выдала "Респекту" предупреждение и предписание направить по тем же адресам письма с опровержением, в том числе с информацией об отсутствии у "Респекта" официальных подтверждений обстоятельств, указанных в направленных ранее письмах. В отведенный срок - 10 рабочих дней - "Респект" предупреждение не выполнил, отправив опровержение не всем получателям писем, и в результате комиссия ФАС России признала "Респект" виновным в нарушении закона о защите конкуренции в отношении "Проминстраха".

"Принимая во внимание уход ООО "РСК", ООО "Проминстрах" и ООО "СК "Респект" с рынка добровольного страхования гражданской ответственности застройщика, оснований для выдачи предписания комиссия ФАС России не установила", - говорится в сообщении антимонопольной службы.

"Проминстрах" и "Респект" были крупными участниками рынка страхования ответственности застройщиков, но Банк России запретил им работать на этом рынке - "Проминстраху" в октябре 2018 года, "Респекту" - в декабре. С этого времени этот вид страхования фактически не осуществляется.