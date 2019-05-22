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ЦБ на конец 2018 года выявил два банка с высокой вовлеченностью в сомнительные операции

С 2016 года количество таких банков сократилось в 30 раз

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Лишь два российских банка на конец 2018 года имели признаки высокой вовлеченности в проведение сомнительных операций, сообщил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин, выступая в Госдуме.

С 2016 года количество таких банков сократилось в 30 раз.

"По нашим оценкам, лишь два банка к концу 2018 года имели признаки высокой вовлеченности в проведение сомнительных операций. В 2017 году таких банков было шесть, а в конце 2016 года - 60", - отметил Скобелкин.

Он также напомнил, что в 2018 году вывод денежных средств из РФ сократился в 1,2 раза - до 65 млрд рублей. Объем обналичивания снизился почти вдвое - до 176 млрд рублей. Транзитные операции уменьшились почти в два раза с 2,5 трлн до 1,3 трлн рублей.

В новость были внесены изменения (12:54 мск) - добавлена информация по тексту.

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