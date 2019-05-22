Индекс РТС обновил максимум с марта 2018 года

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Индекс РТС обновил максимум с 13 марта 2018 года, превысив отметку в 1285 пунктов. Как свидетельствуют данные торгов, рост РТС составил 0,46% - до 1285,02 пункта.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,3%, до 2623,22 пункта, обновив ранее исторический максимум.

В частности, растут акции "Газпром нефти" (+2,8%), "Интер РАО" (+2,7%), "Новатэка" (+2,4%), ММК (+1,6%), "Распадской" (+1,5%), "Норильского никеля" (+1,3%), "Северстали" (+0,7%).

"Вчера индексу Мосбиржи удалось перейти к росту и в очередной раз переписать исторические максимумы. Помимо благоприятно складывающегося внешнего фона поводом для позитивной динамики, как и на прошедшей неделе, остаются корпоративные события, связанные, в первую очередь, с "Газпромом". Сегодня корректирующаяся нефть может сдержать рост российского рынка, но, по нашему мнению, акции "Газпрома" еще способны инерционно продолжить восходящую динамику, что поддержит индекс Мосбиржи и позволит обновить максимумы в очередной раз. На горизонте ближайших дней при сохранении риск-аппетита на мировых рынках рассчитываем на закрепление индекса Мосбиржи на уровне выше 2600 пунктов", - комментирует эксперт Промсвязьбанка Роман Антонов.