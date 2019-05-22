Правительство выделило $1,2 млн на финансовый аудит "Укроборонпрома"

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Кабинет министров Украины выделил 32 млн гривен ($1,2 млн) на проведение финансового аудита госконцерна "Укроборонпром". Об этом сообщил в среду в ходе заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы вносим законопроект в украинский парламент по прозрачной работе "Укроборонпрома" - все, что касается военной тематики и закупок в этой сфере, а также выделяем на возвратной основе 32 млн гривен для "Укроборонпрома", чтобы начать глубокий финансовый аудит деятельности", - сказал премьер.

Ранее правительство приняло решение обязать "Укроборонпром" завершить переговоры с аудиторскими компаниями и начать аудит компании.

Концерн "Укроборонпром", объединяющий предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, в феврале оказался в центре коррупционного скандала, что, в частности, стоило президенту страны Петру Порошенко значительного падения рейтинга перед очередными выборами главы государства.