РЖД будут использовать в пассажирских вагонах аромадизайн

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Пассажирские железнодорожные вагоны с использованием аромадизайна планируется создать в 2023 году. Об этом рассказал заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов на конференции "Пассажирский рельсовый транспорт России: курс на развитие", организованной РБК.

"Новые направления один из трендов, которые мы только изучаем, но, вероятнее всего, в вагонах с 2023 года начнем уже реализовывать, это аромодизайн. Это такой новый элемент, когда утром по вагону, например, распространяется запах свежесваренного кофе", - сообщил Александр Лошманов.

Ранее сообщалось, что ФПК презентовала купейные и плацкартные вагоны нового поколения производства "Трансмашхолдинга". ФПК и "Тверской вагоностроительный завод" (входит в "Трансмашхолдинг") подписали контракт на сумму 237 млрд рублей на поставку 3730 пассажирских вагонов в течение семи лет. Согласно контракту, в 2019 году ФПК получит 525 вагонов, в том числе 48 вагонов нового модельного ряда.

Подвижной состав отличается повышенной комфортностью, оборудован кондиционерами, душевыми кабинами, дополнительными розетками USB и Wi-Fi.

АО "Федеральная пассажирская компания" - дочерняя структура РЖД, занимается пассажирскими железнодорожными перевозками в дальнем следовании. Парк компании состоит из 459 пар поездов и около 17,5 тыс. вагонов со средним возрастом 17,5 года.