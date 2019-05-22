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Источник: Шефчович отправится в Москву 13 июня для обсуждения транзита газа

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марош Шефчович планирует совершить визит в Москву 13 июня для обсуждения с министром энергетики РФ Александром Новаком проблемы транзита газа в ЕС через Украину после 2019 года и проведения новой трехсторонней министерской встречи по газу. Об этом ТАСС сообщил в среду европейский источник.

"Вице-председатель [Еврокомиссии Марош] Шефчович после переговоров на Украине планирует совершить визит в Россию 13 июня, в ходе которого он встретится с министром энергетики РФ Александром Новаком и другими представителями российского руководства. Главной темой переговоров станет проведение трехсторонней встречи по газу на министерском уровне для обсуждения вопроса продолжения газового транзита через Украину после истечения контракта в 2019 году", - сообщил он.

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УкраинаРоссияШефчович, Марош
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