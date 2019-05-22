В России представили камеру для полиции с функцией распознавания лиц

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 22 мая. /ТАСС/. Компания NtechLab и российское подразделение ведущего мирового поставщика передовых решений видеонаблюдения Dahua Technology Rus представили носимую камеру с функцией распознавания лиц с использованием международного признанного алгоритма FindFace.

Презентация состоялась в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Иннополисе. Решение Dahua Technology Rus и NtechLab реализовано на основе носимого персонального видеорегистратора MPT210 с установленным приложением FindFace Security Mobile.

Непосредственно распознавание лица производится на сервере с установленным решением FindFace Security, в то время как детектирование лиц осуществляется на борту устройства. "Такая конфигурация позволяет не транслировать весь видеопоток с камеры через мобильную сеть передачи данных, передавая на сервер только изображения лиц с необходимыми мета-данными, без потери качества. При нахождении совпадения с базой данных лиц на видеорегистратор поступает уведомление, он вибрирует и издает звуковой сигнал. Весь процесс занимает менее одной секунды", - говорится в сообщении NtechLab.

Целевой аудиторией для покупки персонального видеорегистратора Dahua Technology Rus и NtechLab видят правоохранительные органы и сотрудников служб безопасности, регулярно осуществляющих патрулирование территории для выявления лиц, нахождение которых на объекте запрещено. "В первую очередь, это правоохранительные органы, Росгвардия, а также частные охранные предприятия, обеспечивающие охрану крупных мероприятий и объектов инфраструктуры, транспорта. Камера также может пригодиться для обеспечения пограничного контроля и патрулирования границ, выявления безбилетных пассажиров на транспорте", - сообщил ТАСС представитель компании.

Газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что сотрудники МВД уже приступили к тестированию камеры-видеорегистратора с функцией распознавания лиц. По данным источников газеты, если испытания пройдут успешно, то функция распознавания появится у портативных видеорегистраторов, уже используемых полицейскими. В NtechLab эту информацию не комментируют. По словам представителя компании, в настоящее время проводятся тестирования с рядом заказчиков, пока это частные компании из сферы охранного бизнеса.

Технические характеристики

Ознакомиться с результатами распознавания можно на ЖК-экране, размещенном на задней панели устройства. Камера может работать без подзарядки до восемь часов и поддерживает горячую замену батареи (не останавливая рабочий процесс). Устройство работает через 3G/4G и Wi-Fi, поддерживает передачу данных по протоколам NFC и Bluetooth. Также оно оборудовано датчиками GPS и GLONASS. Камера работает под управлением операционной системы Android 6.0.1.

NtechLab - российская стартап-компания, основанная в 2015 году программистом Артемом Кухаренко и бизнесменом Александром Кабаковым. Стартап специализируется на передовых методах в области самообучающейся нейронной сети для создания алгоритмов по распознаванию лиц. Пилотные проекты по внедрению технологии NtechLab запущены примерно в 100 компаниях по всему миру, включая Россию, Европу, США и Китай. Акционерами компании NtechLab являются "дочка" Ростеха - "РТ - развитие бизнеса", а также фонд Рубена Варданяна и его партнеров - New Dimension Fund Variable Capital Investment, а также основатели компании и первые инвесторы.