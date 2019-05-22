"АвтоВАЗ" начал производство Lada Granta Cross

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" объявил о начале производства Lada Granta Cross, говорится в сообщении автокомпании.

"Lada начала производство и отправила в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross - универсала, обладающего улучшенными характеристиками проходимости", - говорится в сообщении.

Старт продаж запланирован на лето 2019 года. Покупателям будет предложено несколько вариантов комплектаций и различные конфигурации силового агрегата.

Lada Granta Cross станет пятой моделью нового семейства Lada Granta, продажи которого начались осенью прошлого года. По данным компании, Lada Granta является самым продаваемым автомобилем в России - с момента выхода на рынок продано более 86 тыс. машин.

Как сообщалось ранее, "АвтоВАЗ" в апреле 2019 года увеличил продажи автомобилей Lada на российском рынке на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 32,3 тыс. машин. По итогам января - апреля в России продано 114 тыс. 679 автомобилей Lada, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.