Совфед отменил госпошлину для музыкантов за временный вывоз из РФ струнных инструментов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, снижающий размер госпошлины за выдачу разрешения на временный вывоз культурных ценностей, а также освобождающий от такой пошлины музыкантов, временно вывозящих из России струнные инструменты.

Закон, инициированный правительством РФ, устанавливает предельный размер государственной пошлины в размере 5 тыс. рублей за выдачу заключения (разрешительного документа) на временный вывоз культурных ценностей, в том числе при продлении срока временного вывоза. В настоящее время государственная пошлина за выдачу заключения составляет 0,01 % от страховой стоимости временно вывозимых культурных ценностей.

Кроме того, "предусматривается освобождение от уплаты государственной пошлины физлиц за выдачу заключения на временный вывоз в целях гастрольно-концертной деятельности струнных музыкальных инструментов или смычков, в том числе при продлении срока временного вывоза в указанных целях струнных музыкальных инструментов или смычков", говорится в пояснительной записке.

Основанием для предоставления этой льготы будет являться документ, подтверждающий цель поездки.

Как ранее заявляли в правительстве РФ, введение предельного размера государственной пошлины связано с необходимостью уменьшения ее размера за выдачу заключения на временный вывоз культурных ценностей, имеющих высокую стоимость (свыше 50 млн рублей). Данные изменения, как предполагается, позволят снизить затраты на выставочные проекты, организуемые за рубежом из частных российских коллекций (российских коллекционеров, частных галерей и музеев).