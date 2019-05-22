Объем операций через систему быстрых платежей за месяц вырос в 3,5 раза

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Объем операций через разработанную Банком России систему быстрых платежей (СБП) за месяц вырос с 1 млрд до 3,5 млрд рублей, средний чек составил 8,5 тыс. рублей. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.

"[Через систему быстрых платежей] прошло порядка 3,5 млрд [рублей], средний чек 8,5 тыс. Это хороший средний чек в сравнении с другими системами. Люди стали этим пользоваться и стали доверять системе", - сказала она.

Также Скоробогатова сообщила, что к СБП присоединились еще два российских банка. Теперь в системе 14 участников.

"Сейчас [в системе быстрых платежей] 14 банков работает, из которых семь системно значимых, и в ближайшее время подключаются еще три системно значимых. 100 банков подали заявление на подключение к системе", - добавила она.

Банк России с конца февраля запустил конкурента системе переводов Сбербанка систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. ЦБ рассчитывает на подключение системно значимых банков к СБП до 1 сентября. Однако, по словам главы Сбербанка Германа Греф, договоренности с Банком России по подключению госбанка к СБП пока не достигнуты.