ЦБ: некоторые платежные системы ограничили переводы в ряд стран суммой 100-150 тыс. рублей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Некоторые платежные системы приняли решение ограничить переводы физлиц в ряд стран суммой 100-150 тыс. рублей в месяц, сообщил журналистам зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.

"На сегодня ситуация такая, что мы обратили внимание операторов платежных систем, которые осуществляли переводы денежных средств, на то, чтобы они проанализировали переводы в определенные страны. На сегодняшний день, по моей информации, они приняли решение ограничить возможность переводов в определенные страны, исходя из реального состояния дел", - сказал Скобелкин.

Ранее ЦБ выявил схему, благодаря которой граждане стали отправлять в зарубежные банки значительные суммы денежных средств без открытия банковского счета. Как писали "Ведомости", такие переводы осуществляются через офисы банков в крупных торговых точках либо поблизости от них.

По словам Скобелкина, средняя зарплата у торговца на рынке составляет 60 тыс. рублей в месяц и ряд платежных систем приняли решение ограничить переводы суммой 100-150 тыс. рублей в месяц, что "вполне объективно".

"Мы со своей стороны стараемся навести порядок в этом сегменте", - отметил он.