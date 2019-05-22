МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Рубль укрепился к доллару в апреле на 1,9%, в то время как курсы валют большинства других стран в основном снижались к американской валюте. Об этом говорится в отчете Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

Регулятор объясняет рост курса национальной валюты притоком иностранного капитала на рынок ОФЗ и ростом цен на нефть марки Brent.

"Курс рубля к доллару США в апреле укрепился на 1,9%, в то время как курсы валют большинства других стран преимущественно снизились к американской валюте после публикации сильных данных по экономическому росту в США. Рост курса рубля объяснялся значительным притоком иностранного капитала на рынок ОФЗ и продолжающимся ростом цен на нефть марки Brent", - говорится в отчете.