Роскосмос продолжит эксплуатацию самолета Ту-134

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Роскосмос и ряд российских ведомств продолжат использовать самолеты Ту-134. Об этом сообщила в среду пресс-служба госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос", как и ряд других министерств и ведомств России, продолжают эксплуатацию самолетов Ту-134. В частности, полеты на Ту-134 осуществляются в интересах предприятий ракетно-космической отрасли", - говорится в сообщении.

Ранее гендиректор авиакомпания "Алроса" Андрей Гулов сообщил, что компания выводит из эксплуатации самолет Ту-134. Это был единственный перевозчик, который совершал регулярные пассажирские рейсы на данном типе воздушного судна. При этом некоторые СМИ сообщили, что в России якобы полностью прекратились полеты Ту-134.

Ту-134 - самолет советского времени, предназначенный для перелетов на малые и средние расстояния, был разработан в начале 1960-х годов. Серийный выпуск самолета Ту-134 начался в 1966 году. Это первый отечественный пассажирский лайнер, прошедший сертификацию по английским нормам летной годности.