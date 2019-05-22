Отток иностранного капитала с рынка акций России в апреле замедлился до 6,5 млрд рублей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Отток иностранного капитала с рынка акций замедлился с 26 млрд рублей в марте до 6,5 млрд рублей в апреле, говорится в обзоре Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"Рост российского рынка по-прежнему обеспечивался преимущественно локальными инвесторами, поскольку иностранные инвесторы продолжили сокращать свои вложения в российские акции. В то же время отток иностранного капитала с рынка акций замедлился с 26 до 6,5 млрд рублей", - говорится в обзоре регулятора.

Ситуация на российском финансовом рынке в апреле была умеренно позитивной, отмечается наблюдаемый рост цен активов в большинстве сегментов рынка. В ЦБ уточнили, что это было связано преимущественно с глобальным увеличением спроса на риск. Также на настроения инвесторов позитивно повлияли высокие показатели экономического роста в США и Китае.