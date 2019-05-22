МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Росстат планирует автоматизировать сбор первичных данных у ретейлеров в рамках расчета индекса потребительских цен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Росстат планирует начать сбор данных у ретейлеров при достижении договоренностей с ними. Так, возможность получения информации о ценах продукции на полках магазинов обсуждалась руководством Росстата с представителями основных сетей и отраслевыми объединениями", - сообщили в ведомстве. В частности, Росстат уже провел первые переговоры о сотрудничестве в сборе данных с X5 Retail Group, добавили в пресс-службе.

В рамках презентации новой стратегии развития Росстата в апреле глава службы Павел Малков уже упоминал планы по запуску пилотных проектов в области больших данных, запланированных на 2020 год. Так, ведомство занимается анализом источников больших данных, в том числе статистики туризма на основе данных мобильных операторов, банков, платежных систем, статистики населения (численность, миграция) на основе данных мобильных операторов, статистики уровня торговли и потребительских цен на основе данных контрольно-кассовой техники, платежных систем.

"Моя мечта - это автоматизированный сбор и расчет индексов потребительских цен, но к этому пока не смог перейти никто в мире", - подчеркивал Малков.

Росстат планирует начать реализацию проекта в 2020 году, сначала в пилотном режиме в некоторых регионах и с ограниченным набором товаров и услуг.